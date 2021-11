Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Atelier de cuisine en famille Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Atelier de cuisine en famille Serres-Castet, 24 novembre 2021, Serres-Castet. Atelier de cuisine en famille Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet

2021-11-24 – 2021-11-24 Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet EUR 2 6 Atelier Cuisine en famille sur le thème du chocolat.

A partir de 3 ans.

Animée par Maïda Gouraya, chocolatière.

Temps de lecture durant la cuisson proposé par des bénévoles de « Lire et faire lire »

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet

