Atelier de cuisine crue végétale – spécial boost immunité Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 11:30:00

Pour affronter la fin de l’hiver, un trio de recettes sera réalisé avec des ingrédients phares et reconnus pour soutenir son corps et sa vitalité !

Au programme, réalisation de 3 bocaux :

– Un cidre de feu

– Un Leeki

– Une lactofermentation à base d’ail

Emmener 3 bocaux à joins propres

32 rue de Bischwiller

Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est ramenetaquetsche@gmail.com



