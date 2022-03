ATELIER DE CUISINE AVEC LA MAISON DES VINS Saint-Chinian, 7 juillet 2022, Saint-Chinian.

ATELIER DE CUISINE AVEC LA MAISON DES VINS Saint-Chinian

2022-07-07 09:30:00 – 2022-07-07 12:30:00

Saint-Chinian Hérault

La Maison des Vins et la cheffe Anna Lewandowski vous proposent un atelier culinaire et Accords mets & vins. Faites le marché avec Anna, préparez une recette originale de notre cheffe, et laissez-vous surprendre à la dégustation pour nos accords avec les vins de l’AOP Saint-Chinian.

La Maison des Vins et la cheffe Anna Lewandowski vous proposent un atelier culinaire et Accords mets & vins. Faites le marché avec Anna, préparez une recette originale de notre cheffe, et laissez-vous surprendre à la dégustation pour nos accords avec les vins de l’AOP Saint-Chinian.

+33 4 67 38 11 69 https://www.saint-chinian.pro/index.cfm

La Maison des Vins et la cheffe Anna Lewandowski vous proposent un atelier culinaire et Accords mets & vins. Faites le marché avec Anna, préparez une recette originale de notre cheffe, et laissez-vous surprendre à la dégustation pour nos accords avec les vins de l’AOP Saint-Chinian.

Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-03-18 par