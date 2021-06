Atelier de cuisine avec la cheffe iranienne Shohreh Haghighat dans le cadre du Refugee Food festival Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Denis.

Atelier de cuisine avec la cheffe iranienne Shohreh Haghighat dans le cadre du Refugee Food festival

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, le samedi 10 juillet à 10:30

Venez (re)découvrir Zone Sensible – Ferme Urbaine de Saint-Denis dans le cadre d’un atelier de cuisine animé par Shohreh Haghighat. Après la récolte des légumes, aromates et fleurs comestibles sélectionnés pour les recettes du jour, les participants concocteront ensemble un plat puis le dégusteront collectivement. **Le Refugee Food Festival** A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés,des restaurants parisiens ouvrent leurs cuisines à des chefs réfugiés, pour faire découvrir le meilleur de la cuisine du monde. Les chefs du Refugee Food Festival sont des cuisiniers confirmés. Pour certains, ils ont fait le pari de la cuisine pour réussir leur intégration professionnelle dans la société française. Le Refugee Food Festival est l’occasion de valoriser leurs talents culinaires, de découvrir leurs cuisines et leurs influences. INSCRIPTION SUR RÉSERVATION EN LIGNE ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES **Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis** ZONE SENSIBLE se développe sur 1 hectare en permaculture au sein des 3,7 hectares de la Ferme Urbaine de Saint-Denis, propriété de la Ville de Saint-Denis depuis 1983. Implantée sur le territoire de l’ancienne Plaine des Vertus, en limite de la Ville de Stains et à proximité de l’Université Paris 8 et des Archives Nationales, au fil des ans la pression foncière a fait de cette ferme la dernière ferme aux portes de Paris et également la première accessible en métro. ZONE SENSIBLE est pensé par le Parti Poétique comme un laboratoire de création à ciel ouvert associant dans sa programmation les thèmes Nature-Culture-Nourriture. Lieu ressource en termes d’agriculture urbaine et de permaculture, il devient également un équipement culturel singulier. L’association propose depuis 2018 un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes à parfums, série de rencontres et d’évènements, création d’un espace d’art contemporain à ciel ouvert, festival de cinéma et de théâtre en plein air, rencontres, performances, programmation de temps forts et résidences d’artistes, de cuisiniers, de chercheurs et d’habitants. INFORMATIONS PRATIQUES Ferme Urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Métro : Ligne 13 arrêt « Saint-Denis – Université » – 7 minutes à pied Bus : 356 et 255 arrêt « Clos Hanot » – 1 Minute NOUS CONTACTER Téléphone : 0766192779 Email : [public@parti-poetique.org](mailto:public@parti-poetique.org)

10 €

Cuisinez et dégustez un plat préparer aux côtés de Shohreh Haghighat

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:30:00 2021-07-10T12:30:00