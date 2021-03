Lancieux Lancieux 22770, Lancieux Atelier de cuisine – Autour du jardinage au naturel sans pesticides – Semaine pour les alternatives aux pesticides Lancieux Catégories d’évènement: 22770

Lancieux

Atelier de cuisine – Autour du jardinage au naturel sans pesticides – Semaine pour les alternatives aux pesticides, 23 mars 2021-23 mars 2021, Lancieux. Atelier de cuisine – Autour du jardinage au naturel sans pesticides – Semaine pour les alternatives aux pesticides 2021-03-23 – 2021-03-23 Rue du Poncel Marché de Lancieux

Lancieux 22770 Ateliers cuisine animés par Adeline Auclerc & Patrice Douard, chefs locaux, et dégustations des préparations de produits bio en direct des producteurs du marché. Venez découvrir la biodiversité au jardin et la vie du sol à travers une multitude de jeux originaux, amusants et instructifs! Stand de sensibilisation sur le marché de Lancieux. Gratuit. Mardi 23 mars 2021 – Aux horaires du marché – Rue du Poncel +33 2 96 87 14 15 http://www.dinan-agglomeration.fr/ Ateliers cuisine animés par Adeline Auclerc & Patrice Douard, chefs locaux, et dégustations des préparations de produits bio en direct des producteurs du marché. Venez découvrir la biodiversité au jardin et la vie du sol à travers une multitude de jeux originaux, amusants et instructifs! Stand de sensibilisation sur le marché de Lancieux. Gratuit. Mardi 23 mars 2021 – Aux horaires du marché – Rue du Poncel

Détails Catégories d’évènement: 22770, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Rue du Poncel Marché de Lancieux Ville Lancieux