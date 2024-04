Atelier de cuisine autour de la chair d’Esturgeon et du Caviar Rue de Balanos Le Teich, vendredi 13 septembre 2024.

Atelier de cuisine autour de la chair d’Esturgeon et du Caviar Rue de Balanos Le Teich Gironde

Ces ateliers de cuisine seront conduits par le chef Maxime Birbis (La brasserie du Delta).

Ils ont été pensés pour la valorisation de la chair d’Esturgeon. Ils s’organiseront donc autour de recettes ayant pour ingrédient principal la chair d’Esturgeon. Les ingrédients supplémentaires entrant dans la confection du plat demeurent à la discrétion du chef et seront susceptibles de varier selon les saisons, et l’inspiration du chef.

L’atelier cuisine sera suivi d’une dégustation du plat réalisé mais également de caviar, d’un assortiment de produits locaux et de vin proposé par la Cave Le Teich Vin. 65 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 11:30:00

fin : 2024-09-13 13:30:00

Rue de Balanos Esturgeonniere

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

