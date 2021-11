Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Atelier de cuisine anti-gaspi Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de cuisine anti-gaspi Monein, 24 novembre 2021, Monein. Atelier de cuisine anti-gaspi La MéMo 16 place Henri Lacabane Monein

2021-11-24 15:00:00 – 2021-11-24 17:30:00 La MéMo 16 place Henri Lacabane

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 0 Atelier cuisine à base de fruits et légumes trop mûrs ou « abimés », de parties de légumes habituellement délaissées (fanes…), de « mauvaises herbes » du potager, viennoiseries et de pain sec… Atelier cuisine à base de fruits et légumes trop mûrs ou « abimés », de parties de légumes habituellement délaissées (fanes…), de « mauvaises herbes » du potager, viennoiseries et de pain sec… Atelier cuisine à base de fruits et légumes trop mûrs ou « abimés », de parties de légumes habituellement délaissées (fanes…), de « mauvaises herbes » du potager, viennoiseries et de pain sec… CCLO

La MéMo 16 place Henri Lacabane Monein

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse La MéMo 16 place Henri Lacabane Ville Monein lieuville La MéMo 16 place Henri Lacabane Monein