Atelier de cuisine à l’Hatelier – Tapas bretonnes Guilvinec Guilvinec OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Atelier de cuisine à l’Hatelier – Tapas bretonnes Guilvinec, 29 novembre 2023, Guilvinec OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec. Atelier de cuisine à l’Hatelier – Tapas bretonnes L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Le Port – Terrasse panoramique Guilvinec Finistère Le Port – Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche

2023-11-29 18:30:00 – 2023-11-29 21:30:00

Le Port – Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche

Guilvinec

Finistère Guilvinec Animé par Christian de La Chaumière au Guilvinec.

L’atelier comprend l’atelier cuisine avec le chef, la dégustation des plats ainsi que le nettoyage du matériel.

Minimum 4 participants. +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/ Le Port – Terrasse panoramique L’Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec

dernière mise à jour : 2022-12-10 par OT Destination Pays Bigouden Sud

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu Guilvinec Adresse Guilvinec Finistère OT Destination Pays Bigouden Sud Le Port - Terrasse panoramique L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Ville Guilvinec OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec lieuville Le Port - Terrasse panoramique L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Departement Finistère

Guilvinec Guilvinec OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilvinec-ot-destination-pays-bigouden-sud-guilvinec/

Atelier de cuisine à l’Hatelier – Tapas bretonnes Guilvinec 2023-11-29 was last modified: by Atelier de cuisine à l’Hatelier – Tapas bretonnes Guilvinec Guilvinec 29 novembre 2023 finistère Guilvinec Haliotika-La Cité de la pêche Le Port - Terrasse panoramique Guilvinec Finistère OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec Finistère L'Hatelier

Guilvinec OT Destination Pays Bigouden Sud Guilvinec Finistère