2023-04-24 10:00:00 – 2023-04-24 13:00:00

Finistère Guilvinec Animé par Pierre Méhu de Makimad à Pont-l’Abbé.

L’atelier comprend l’atelier cuisine avec le chef, la dégustation des plats ainsi que le nettoyage du matériel.

Minimum 4 participants. +33 2 98 58 28 38 http://www.haliotika.com/

