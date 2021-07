Atelier de cuisine à la Maison Chouet Audon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Audon.

Audon Landes Audon

40 EUR Nous organisons des ateliers de cuisine, les cours sont réalisés uniquement avec des produits de saison et en grande partie avec des denrées issues de notre potager, bien sûr nous dégustons ensemble les plats préparés. Les ateliers se dérouleront en extérieur (cuisson pizza au four à pain, plancha, barbecue américain…..) avec pour chaque participant charlotte, tablier et gants (pas de port de masque puisque chaque participant disposera d’une distance de sécurité de 2 mètres, (en cas de mauvais temps report dans la grange où les mêmes mesures s’appliquerons).

Annulé si moins de 4 participants !

Chouet vous propose des cours de cuisine, venez tenter l’expérience

Jean Louis Demange

