2023-02-18

Lot Goujounac 55 EUR 55 L’Atelier de La Fontaine vous propose un atelier de cuisine spécial pastis de carnaval.

Pendant l’atelier, vous apprendrez à faire la pâte feuilleté et à dresser le pastis.

Le pastis de carnaval est une tourte à base de pâte feuilleté dans laquelle sont rajoutés oignons frits, pommes de terre sautées, salsifis cuisinés et confit de canard. Ce plat se dégustait pour carnaval. ©l’atelier de cuisine de La Fontaine

