ATELIER DE CROQUIS URBAIN Quartier Doutre, autour des greniers Saint Jean Angers, mercredi 17 avril 2024.

ATELIER DE CROQUIS URBAIN Quartier Doutre, autour des greniers Saint Jean Angers Maine-et-Loire

Raphaël, urbansketcheur depuis 2019, vous apprend à dessiner sur le vif, dans des lieux qu’il a soigneusement choisi pour vous. Passionné par Angers, il vous fera découvrir la ville, avec un autre regard, à travers le dessin. Il vous donnera des astuces pour vous aider à vous lancer et croquer, à votre tour, les plus beaux endroits de la ville. Dessiner dans la rue, c’est poser un autre regard sur notre ville, prendre le temps de créer et se relaxer. Si vous n’avez pas de matériel, Raphaël vous en prête. Quand vous vous inscrivez à un atelier de 6 personnes max, vous recevez le détail de l’atelier les jours précédent l’évènement. 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Quartier Doutre, autour des greniers Saint Jean Caserne Desjardins, Quartier Ney, Chalouère

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire raphaguery@gmail.com

L’événement ATELIER DE CROQUIS URBAIN Angers a été mis à jour le 2024-03-09 par eSPRIT Pays de la Loire