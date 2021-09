ATELIER DE CRÉATIVITÉ LA KOLOC, 8 octobre 2021, Caen.

LA KOLOC, le vendredi 8 octobre à 11:30

### C’est également un temps de rencontre et d’échange avec d’autres étudiants et étudiantes de ta région, qui comme toi souhaitent s’engager au service du plus grand nombre. **Les objectifs de l’événement :** * Te faire découvrir les défis actuels du territoire métropolitain et régional. * Te permettre de faire émerger ton projet d’entrepreneuriat et d’innovation sociale en lien avec les problématiques de ton territoire. * Développer ton réseau en rencontrant et partageant avec des étudiants engagés de ta région. [Inscription sur Inook.](https://pepite-normandie.inook.website/fr/events/17277) [#PEPITE NORMANDIE](https://www.pepite-normandie.fr/blog/atelier-de-creativite/) [#EN PARTENARIAT AVEC ENACTUS FRANCE](https://enactus.fr/)

Un nouveau projet à créer, tu viens d’avoir une idée ou une envie d’agir ? Grâce à des méthodes de créativité, cet atelier te permettra de faire émerger une solution répondant au besoin identifié !

LA KOLOC 17 RUE CLAUDE BLOCH (14032) CAEN Caen Calvados



