Atelier de création textile animé par Mona Luison Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon

Atelier de création textile animé par Mona Luison Le Relecq-Kerhuon, 29 octobre 2022, Le Relecq-Kerhuon.

Avenue Ghilino La Gare Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon

2022-10-29 – 2022-10-29

La Gare Avenue Ghilino

Le Relecq-Kerhuon

Finistre Le Relecq-Kerhuon Dans le cadre de cet atelier, les participant.es sont invité.es à créer un objet textile (broche, tableau) en approchant les différentes techniques de l’upcycling (réemploi) de la matière textile !

Seront abordés les points, nouages, crochetages afin de réaliser des créations hybrides, florales ou animales, ludiques et lumineuses ! – Informations pratiques :

Durée 40 minutes environ

Atelier tous publics, à partir de 5 ans

8 euros adultes

5 euros enfants

Sans réservation

contact@editions-ultra.org +33 9 52 36 08 18 https://editions-ultra.org/

