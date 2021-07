Atelier de création sur pellicule ! Maison de l’image, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Strasbourg.

Atelier de création sur pellicule !

le dimanche 19 septembre à Maison de l’image

### Assistez à un atelier parent-enfant de découverte et de manipulation du format pellicule proposé par MIRA. Après une courte présentation de MIRA, Cinémathèque régionale numérique, et de ses missions de collecte, documentation, numérisation et valorisation du patrimoine audiovisuel amateur de la région, les participants découvriront les différents formats de pellicule et, avec eux, le principe du cinéma-même : photogrammes, décomposition du mouvement, vitesse de défilement, perforations, etc. Ils manipuleront, ensuite, une pellicule 16 mm et animeront, image par image, une séquence à l’aide de feutres de couleurs. L’atelier prendra fin avec la découverte collective du résultat grâce à un projecteur ! Cet événement est rendu possible, grâce au soutien précieux de Jean Michel Delhaye et la société CinémantiKa qui a diversifié son activité autour du film argentique. Elle apporte, notamment, son aide à la pérennisation, à la circulation et à la mémorisation d’oeuvres et de matériels anciens dans différents formats, avec un axe fort de conservation et d’archivage des patrimoines privés et publics. Pour plus de détails : [[https://www.cinemantika.fr](https://www.cinemantika.fr)](https://www.cinemantika.fr)

4€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnant). Sur inscription en indiquant le créneau souhaité.

Assistez à un atelier parent-enfant de découverte et de manipulation du format pellicule proposé par MIRA.

Maison de l’image 31 rue Kageneck, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00