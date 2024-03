Atelier de création sonore en breton à partir de l’album « 10 petites graines » Bibliothèque de Kerity Penmarc’h, mercredi 20 mars 2024.

Après avoir fait connaissance avec l’album 10 petites graines, les enfants et leurs parents seront invités à manipuler les percussions et à découvrir leurs sons. Puis, nous illustrerons sonorement l’album gâce aux intruments et enregistrerons notre création pour pouvoir la réécouter ensemble, mais aussi à la maison.

Bibliothèque de Kerity 159 rue des Ecoles. 29760 Kérity-Penmarc’h Penmarc’h 29760 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 84 84 73 »}]

