Atelier de création sonore Bibliothèque François Villon, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit

Un album, c’est une histoire et des illustrations. Pourquoi ne pas y mettre aussi des sons, une ambiance ? Viens découvrir les techniques de sonorisation. Autour de l’album d’Anne Herbauts « De quelle couleur est le vent ? » Transformer un livre en histoire à écouter ? C’est possible dans cet atelier de création sonore ! Réalisons nous-même les voix, les bruitages pour donner vie à un album jeunesse. Animé par Anne-Sophie Lepicard, en partenariat avec l’association Etonnant cinéma Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/

« De quelle couleur est le vent ? » d’ Anne Herbauts Album « De quelle couleur est le vent ? » d’ Anne Herbauts

