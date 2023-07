Atelier de création sonore avec le théâtre Silvia Monfort Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de création sonore avec le théâtre Silvia Monfort Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit Inscriptions à partir du 14 septembre auprès des bibliothécaires ou sur À l’occasion des représentations de l’opéra écologique Xynthia, l’Odyssée de l’eau du Collectif Io, du 13 au 22 octobre 2023 au Théâtre Silvia Monfort : double atelier de création sonore (écriture et lutherie sauvage) Dans le cadre des représentations de Xynthia, l’Odyssée de l’eau du Collectif

Io, du 13 au 22 octobre 2023 au Théâtre Silvia Monfort, participez à un atelier

d’écriture et de création sonore en deux temps avec les artistes du spectacle. A partir des thèmes du spectacle Xynthia, l’Odyssée de l’eau, opéra écologique pour onze artistes,

le collectif Io vous propose de prendre part à un premier atelier d’écriture à

l’occasion duquel vous serez invités à partager des témoignages, souvenirs,

émotions en lien avec l’eau. Lors du second rendez-vous, les artistes vous

accompagneront dans la fabrication d’un instrument à partir d’objets

réutilisés. Cette initiation à la lutherie sauvage donnera lieu à une mise en

musique des textes écrits lors de la première séance. Bénéficiez

d’un tarif préférentiel pour découvrir le spectacle au Théâtre Silvia Monfort

en écrivant à publics@lemonfort.fr Infos pratiques Atelier en deux temps : Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h AU THÉÂTRE SILVIA MONFORT Samedi 21 octobre de 10h30 à 12h à la médiathèque (Salle d’animation, niveau +1) Tout public à partir de 15 ans

Sur inscription à partir du 14 septembre, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

