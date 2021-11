Lailly-en-Val Lailly-en-Val Lailly-en-Val, Loiret Atelier de Création Parents et enfants Lailly-en-Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Atelier de Création Parents et enfants

3 ateliers créatifs d'une heure chacun, pour petits et grands. Les ateliers débutent à 15h, les groupes (de 8 personnes maximum) passent d'un atelier à l'autre jusqu'à 18h. Les ateliers sont animés par Céline de CB Mosaïque, Roxane Des Ponettes et Tatiana de l'association Marel. Réservation obligatoire au 06 37 87 43 61 ou par mail à amac.lailly@gmail.com Gratuit, ou participation libre pour soutenir la programmation de l'(H)amac.

