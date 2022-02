Atelier de création Montessori parents-enfants Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Atelier de création Montessori parents-enfants Ludomédiathèque Colette, 4 mai 2022, Tourcoing. Atelier de création Montessori parents-enfants

Ludomédiathèque Colette, le mercredi 4 mai à 10:00

Maria Montessori identifie trois difficultés dans l’apprentissage de l’écriture chez l’enfant : tenir l’instrument d’écriture, tracer les lettres de l’alphabet et reconnaitre grâce aux signes graphiques des mots qui révèlent des idées. Elle préconise donc une préparation en trois phases : le travail de la main, le toucher des lettres de l’alphabet et la composition des mots avec l’alphabet mobile. Découvrez, dans cet atelier, des activités ludiques et faciles à construire avec votre enfant autour de la préparation à l’écriture.

Gratuit, réservation conseillée. Parents accompagnés de leurs enfants âgés de 3 à 6 ans.

Découvrez comment créer votre matériel inspiré de la pédagogie Montessori avec des objets du quotidien et repartez avec un livret plein d’idées simples à confectionner vous-même. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T11:00:00

