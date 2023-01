Atelier de création florale papier Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Atelier de création florale papier Cherbourg-en-Cotentin, 11 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin . Atelier de création florale papier 8 Rue Henri Ribière ÉQUEURDREVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche ÉQUEURDREVILLE 8 Rue Henri Ribière

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-11 13:00:00

ÉQUEURDREVILLE 8 Rue Henri Ribière

Cherbourg-en-Cotentin

Manche Création d’une branche de rose en papier. La rose, fleur incontournable de ce mois de Saint Valentin; rouge, blanche, rose, vous pourrez choisir la couleur de celle que vous allez réaliser. Lors de cet atelier vous découvrirez les techniques de base de la création d’une rose en papier et de son feuillage. La séance se déroule à l’atelier « Feuille Deux Pétales » et dure environ 3h avec une petite collation ce qui vous laisse le temps de confectionner une fleur en taille réelle et de repartir avec. Matériel inclus. Infos & réservation sur :

https://www.feuilledeuxpetales.com/ Par e-mail :

feuilledeuxpetales@yahoo.com ou par téléphone :

07 89 84 42 16 ÉQUEURDREVILLE 8 Rue Henri Ribière Cherbourg-en-Cotentin

