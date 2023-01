Atelier de création florale papier Cherbourg-en-Cotentin, 27 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Atelier de création florale papier

8 Rue Henri Ribière ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 8 Rue Henri Ribière

2023-01-27 18:00:00 – 2023-01-27 21:00:00

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 8 Rue Henri Ribière

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Création d’une branche d’églantine en papier.

Cette fleur délicate est idéale pour débuter dans la création florale papier; elle permet d’aborder les techniques de base d’une fleur en papier et de son feuillage.

La séance se déroule à l’atelier « Feuille Deux Pétales » et dure environ 3h avec une petite collation ce qui vous laisse le temps de confectionner une fleur en taille réelle et de repartir avec.

Matériel inclus.

Infos & réservations sur :

www.feuilledeuxpetales.com.

Par e-mail :

feuilledeuxpetales@yahoo.com.

ou par téléphone :

07 89 84 42 16.

Création d’une branche d’églantine en papier.

Cette fleur délicate est idéale pour débuter dans la création florale papier; elle permet d’aborder les techniques de base d’une fleur en papier et de son feuillage.

La séance se déroule à l’atelier « Feuille Deux Pétales » et dure environ 3h avec une petite collation ce qui vous laisse le temps de confectionner une fleur en taille réelle et de repartir avec.

Matériel inclus.

Infos & réservations sur :

www.feuilledeuxpetales.com.

Par e-mail :

feuilledeuxpetales@yahoo.com.

ou par téléphone :

07 89 84 42 16.

feuilledeuxpetales@yahoo.com +33 7 89 84 42 16 https://www.feuilledeuxpetales.com/

ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 8 Rue Henri Ribière Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par