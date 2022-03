Atelier de création famille : bougie ou savon de refonte Castillonnès, 6 avril 2022, Castillonnès.

Atelier de création famille : bougie ou savon de refonte Soleil de Mai 3 avenue de l’Hirondelle Castillonnès

2022-04-06 15:30:00 – 2022-04-06 Soleil de Mai 3 avenue de l’Hirondelle

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

20 20 EUR Lors de cet atelier pédagogique et ludique, chaque enfant fabriquera son savon doux ou sa bougie et apprendra les matières qui les composent et la méthode pour en refaire à la maison.

Sur réservation.

+33 6 10 63 04 07

soleil de mai

