Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier de création d’une affiche graphique sur la protection des animaux sauvages. Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier de création d’une affiche graphique sur la protection des animaux sauvages. Relais Nature du Val de Marque, 18 août 2021, Villeneuve-d'Ascq. Atelier de création d’une affiche graphique sur la protection des animaux sauvages.

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 18 août à 14:30

Création d’une affiche graphique “protégeons la nature”. A l’aide de pochoirs, tampons, rouleaux texturés, abécédaires et peinture, création d’affiches sur le thème de la sauvegarde des animaux sauvages. Animation proposée par Myrtille Maerten à destination des familles. Animation gratuite. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Animation gratuite à destination du public familial.

Interrogeons-nous sur la raison pour laquelle les animaux sont en voie d’extinction. Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T14:30:00 2021-08-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Chemin de la Ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq