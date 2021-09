Sixt-Fer-à-Cheval Parking du Lignon Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Atelier de création d’un mur en pierres sèches Parking du Lignon Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sixt-Fer-à-Cheval

Atelier de création d’un mur en pierres sèches Parking du Lignon, 18 septembre 2021, Sixt-Fer-à-Cheval. Atelier de création d’un mur en pierres sèches

le samedi 18 septembre à Parking du Lignon

Cet atelier, animé par la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS), intervient dans le cadre de l’aménagement du parking du Lignon. Lors de cet atelier qui se déroulera en continu durant la journée du samedi 18 septembre, le public pourra observer la réalisation d’un mur en pierre sèche et échanger avec les techniciens sur les modalités de sa construction. Une exposition extérieure présentera par ailleurs les techniques de construction des murs en pierres sèches. Atelier mis en oeuvre par le syndicat mixte du Grand Site, avec la participation de la mairie de Sixt-Fer-à-Cheval, le bureau d’étude Karum, la société Millet Paysage et la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS).

Animation extérieure en libre accès.

Atelier de sensibilisation et d’initiation à la création de murs en pierres sèches. Parking du Lignon le lignon sixt fer à cheval Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Autres Lieu Parking du Lignon Adresse le lignon sixt fer à cheval Ville Sixt-Fer-à-Cheval lieuville Parking du Lignon Sixt-Fer-à-Cheval