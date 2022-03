Atelier de création de squelette Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Atelier de création de squelette Historial Jeanne-d’Arc, 13 avril 2022, Rouen. Atelier de création de squelette

du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à Historial Jeanne-d’Arc

Lors de cet atelier créatif, les enfants accompagnés de leur parent imaginent et créent un squelette articulé en bois. Telle une marionnette, il prendra vie sous les mains agiles des enfants. À travers cet atelier, le jeune public pourra découvrir l’histoire de l’Aître, tout en s’amusant.

Durée 1h – A partir de 8 ans 4€ par enfant – Présence des parents autorisée

Lors de cet atelier créatif, les enfants accompagnés de leur parent imaginent et créent un squelette articulé en bois. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne-d'Arc Rouen Departement Seine-Maritime

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Atelier de création de squelette Historial Jeanne-d’Arc 2022-04-13 was last modified: by Atelier de création de squelette Historial Jeanne-d’Arc Historial Jeanne-d'Arc 13 avril 2022 Historial Jeanne d'Arc Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime