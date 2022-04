Atelier de création de poupées et de contes Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Aux côtés de la conteuse franco-marocaine Halima Hamdane, vos enfants confectionneront des poupées-marionnettes issues de leur imaginaire. Fabriquées de roseaux, de chutes de tissus ou de bouts de laine, elles deviennent les personnages de petites histoires inventées par les participants. La conteuse transmettra ainsi son savoir-faire, et renoue avec l'héritage marocain traditionnel de son enfance. Halima Hamdane est née au Maroc où elle a suivi des études de lettres avant de devenir professeure de français. Elle conte en arabe et en français, et puise dans la littérature orale marocaine la majorité des histoires qu'elle raconte.

Poupée © Halima Hamdane

