Atelier de création de podcast: Mémoires. MEG Genève, mercredi 8 mai 2024.

Atelier de création de podcast: Mémoires. Quatre après-midis au MEG pour créer ensemble des podcasts. Exposition temporaire. Les mercredis 8, 15, 22 et 29 mai de 13h à 17h. 8 – 29 mai, les mercredis MEG CHF 0.-

Début : 2024-05-08T13:00:00+02:00 – 2024-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T13:00:00+02:00 – 2024-05-29T17:00:00+02:00

Quatre ateliers au MEG pour créer ensemble des podcasts autour des thématiques de l’exposition : Mémoires : Genève dans le monde colonial.

Lors de ces quatre après-midis, tu auras l’occasion unique d’apprendre les bases de la création d’un podcast tout en t’inspirant et t’exprimant sur les questions essentielles abordées dans l’exposition temporaire du MEG. Nous te proposons d’explorer les documents sélectionnés par l’équipe de la bibliothèque du MEG, de développer et de créer des histoires en podcast faisant écho aux récits lus et découverts. Tu pourras t’exprimer au micro et échanger avec les personnes qui ont travaillé sur l’exposition. Enfin, nous créerons ensemble une ou plusieurs pièces radiophoniques !

Ces ateliers sont proposés en collaboration avec l’association ParticiMedia.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Ces ateliers sont réservés aux jeunes entre 9 et 15 ans.

La présence aux quatre dates est nécessaire pour que le podcast voie le jour. Merci de vous inscrire uniquement si vous êtes disponibles aux quatre dates.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, merci de nous écrire à publics.meg@ville-ge.ch en indiquant dans l’objet du mail « Atelier podcast ».

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « mailto:publics.meg@ville-ge.ch »}, {« link »: « https://www.particimedia.ch/a-propos/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

DR Particimedia