Alianza Francesa de Lima, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, les médiathèques de l’Alliance Française de Lima proposent un atelier original au cours duquel vous apprendrez à fabriquer des marque-pages en utilisant la technique de la marqueterie. Chaque participant pourra emporter sa création à son domicile. L’atelier est dirigé par les artistes Jackeline et Johannes Stöger de “Stöger Haus”.

nombre limité de places disponibles, matériel inclus, présentation du carnet de vaccination

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

