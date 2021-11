Ouillon Ouillon Ouillon, Pyrénées-Atlantiques Atelier de création de décorations de Noël en papier– recyclage de livres Ouillon Ouillon Catégories d’évènement: Ouillon

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de création de décorations de Noël en papier– recyclage de livres Ouillon, 18 décembre 2021, Ouillon. Atelier de création de décorations de Noël en papier– recyclage de livres Ouillon

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18 12:00:00

Ouillon Pyrénées-Atlantiques Ouillon EUR 0 par Sylvie Dugachard, gratuit sur inscription à partir de 6 ans par Sylvie Dugachard, gratuit sur inscription à partir de 6 ans +33 6 77 01 16 24 par Sylvie Dugachard, gratuit sur inscription à partir de 6 ans sylvie-dugachard

Ouillon

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ouillon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ouillon Adresse Ville Ouillon lieuville Ouillon