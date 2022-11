Atelier de création de contes de Noel – adultes et ado – Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier de création de contes de Noel – adultes et ado – Saint-Pierre-de-Frugie, 2 décembre 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Atelier de création de contes de Noel – adultes et ado –

Bar associatif Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Lieu-dit Le Bourg Bar associatif

2022-12-02 – 2022-12-02

Dordogne Création d’un ou plusieurs contes de Noel qui seront lus lors du marché de

Création d'un ou plusieurs contes de Noel qui seront lus lors du marché de Noel du 11 décembre

