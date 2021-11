Paris Bibliothèque Amélie île de France, Paris Atelier de création de cartes de Noël Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier de création de cartes de Noël Bibliothèque Amélie, 15 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 décembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Mercredi 15 décembre, à 15h. Les bibliothécaires vous proposent un atelier de création de cartes de Noël, pour petits et grands. Inscription auprès des bibliothécaires. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle Paris 75007

Contact : Bibliothèque Amélie 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

