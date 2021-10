Grossouvre Grossouvre Cher, Grossouvre ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX À L’ESPACE MÉTAL Grossouvre Grossouvre Catégories d’évènement: Cher

Grossouvre

ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX À L’ESPACE MÉTAL Grossouvre, 27 octobre 2021, Grossouvre. ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX À L’ESPACE MÉTAL 2021-10-27 – 2021-10-27

Grossouvre Cher Grossouvre 11 EUR l s’agit d’une courte visite de l’exposition « Ciel mes bijoux ! » suivie d’un atelier où petits et grands seront guidés dans la création d’un beau bijou en fil de fer à offrir ou à garder pour soi-même !

Cet atelier donnera ainsi envie de reproduire ces gestes pour réaliser soi-même des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets….

Les modèles de bijoux réalisés seront adaptés en fonction de l’âge des participants à partir de 7 ans.

Le matériel est fourni! L’Espace Métal organise un atelier de création de bijoux pendant les vacances de la Toussaint pour petits et grands. contact@halledegrossouvre.com +33 2 48 77 06 38 http://www.espacemetal.com/ l s’agit d’une courte visite de l’exposition « Ciel mes bijoux ! » suivie d’un atelier où petits et grands seront guidés dans la création d’un beau bijou en fil de fer à offrir ou à garder pour soi-même !

Cet atelier donnera ainsi envie de reproduire ces gestes pour réaliser soi-même des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets….

Les modèles de bijoux réalisés seront adaptés en fonction de l’âge des participants à partir de 7 ans.

Le matériel est fourni! SPL dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Grossouvre Autres Lieu Grossouvre Adresse Ville Grossouvre lieuville 46.88077#2.9292