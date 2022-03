Atelier de création d’Azulejos à la bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier de création d’Azulejos à la bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg, 8 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Venez exprimer votre créativité à la bibliothèque Gutenberg ! Atelier coloré pour confectionner des azulejos aux motifs originaux, seul ou en famille. Un après-midi en lien avec le temps fort Portugal que nous célébrons cette année. Venez exprimer votre créativité à la bibliothèque Gutenberg ! Atelier coloré pour confectionner des azulejos aux motifs originaux, seul ou en famille. Un après-midi en lien avec le temps fort Portugal que nous célébrons cette année. Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas Paris 75015

8 : Lourmel (Paris) (321m) 88 : Parc André Citroën / Saint-Charles – Balard (Paris) (63m)

Contact : 0145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 Atelier;Loisirs;Peinture

Date complète :

2022-06-08T15:00:00+01:00_2022-06-08T16:00:00+01:00

© Casadart

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris lieuville Bibliothèque Gutenberg Paris Departement Paris

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de création d’Azulejos à la bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg 2022-06-08 was last modified: by Atelier de création d’Azulejos à la bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg Bibliothèque Gutenberg 8 juin 2022 Bibliothèque Gutenberg Paris Paris

Paris Paris