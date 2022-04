Atelier de création d’art instantané Nation Photo, 24 avril 2022, .

Atelier de création d’art instantané

Nation Photo, le dimanche 24 avril à 10:00

[Atelier disponible en français, anglais et espagnol] Imaginez pouvoir entrer dans une photo et la dépouiller de ses éléments essentiels, la déstructurer et **la transformer en une autre œuvre d’art.** C’est ce que vous propose cet atelier Polaroid avec **le photographe** _**Raul Diaz**_ **!** Au cours de cet atelier, vous ferez de la pratique en réalisant vos propres photos Polaroid avec différentes techniques : portrait avec un Polaroid classique, impression d’une photo Polaroid à partir d’une image sur votre Smartphone, réalisation d’une photo en mode light painting… Vous plongerez ensuite dans la partie la plus amusante de cet atelier : **que la « chirurgie commence » !** Vous allez littéralement **disséquer vos supports d’image jusqu’à leur émulsion pour la transférer sur différents matériaux :** – le verre pour réaliser une oeuvre utilisant la transparence – le papier pour un rendu encore plus pictural L’essentiel est d’être **créatif, expérimenter et surtout de s’amuser.** Le tarif inclut tous le matériel nécessaire, y compris les pellicules. L’atelier se déroulera de **10h à 13h le 24 avril prochain** dans la nouvelle boutique Nation Photo située au 56 rue Monge, 75005 PARIS. Inscriptions sur le site de Nation Photo : [[https://www.nationphoto.com/fr/e-shop/14611-atelier-polaroid-avec-raul-diaz.html](https://www.nationphoto.com/fr/e-shop/14611-atelier-polaroid-avec-raul-diaz.html)](https://www.nationphoto.com/fr/e-shop/14611-atelier-polaroid-avec-raul-diaz.html)

149€ | Participation sur inscription sur le site web : https://www.nationphoto.com/fr/e-shop/14611-atelier-polaroid-avec-raul-diaz.html

Paris 5

Nation Photo 56 rue monge 75005 Paris Quartier Saint-Victor Paris



