Oise Andeville 60 60 DIDASCALIES EN FOLIE organise un atelier de création de court métrage les 10-17-24-septembre 2022.

Nombre de participants limités

Inscriptions : didascaliesenfolie@gmail.com

Andeville

