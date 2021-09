Atelier de création Clowns et Mythologies Ateliers Jouret, 10 octobre 2021, Roubaix.

Atelier de création Clowns et Mythologies

Ateliers Jouret, le dimanche 10 octobre à 09:30

Si vous souhaitez (re) monter sur les planches et jouer devant public en participant à l’aventure d’une création théâtrle clown sur fond de mythologie, cette formation par la création est faite pour vous. Atlas & Cie propose cette année un travail de création sur le thème de la mythologie, dans une finalité de représentations publiques. Journée de découverte avant engagement le 10 octobre 2021 de 9h30-18h00 au CCA de La Madeleine. Un partie du travail en cours d’année se déroulera aux ateliers Louis Jourret de Roubaix, les représentations se dérouleront en salle de spectacle à La Maava de Lille fin mai et début juin. [**Programme complet et détaillé de la formation ici**](https://www.slideshare.net/Flamentony/programme-formations-dtailles-atlas-et-cie-clown-2021-2022?fbclid=IwAR3bofWecWOYiM7rKjUwiIfkbfD_C9ytLIMgGk1TTzqGDVRGaWqcjlKXwLs) ——————————- Le clown de théâtre relève du théâtre d’improvisation, dont la forme la plus connue est celle des matchs d’improvisation. Toutefois le clown est plus axé sur les sentiments et les questions-clefs à poser à l’acteur clown, pour moi, sont : « Qu’est-ce que tu ressens ? », « Qu’est-ce que tu imagines ? », « Qu’as-tu envie de faire ? », dans un cadre sécurisant qui offre la permission du vivre l’agir. C’est une pratique au formidable potentiel de connexion avec soi-même, dans un lien subtile de liberté et de lâcher-prise. En situation de jeu d’improvisation, l’acteur clown n’a rien à créer, juste ressentir et se laisser porter par ce qu’il ressent et imagine dans son rapport à l’autre, à la situation, à l’environnement, au public. Le ressenti en « je » de « l’ici et maintenant » de l’acteur est fondamentalement le moteur du « jeu » clown. Ainsi l’improvisation clown sur canevas mythologiques va constituer la base de notre recherche. Orphée, Sisyphe, Prométhée, Persée, Oedipe, Philémon et Baucis et tant d’autres… Le mythe est une lutte entre l’homme et les divinités ordonnée autour d’un cas humain privilégié. Il implique la fatalité et offre une représentation qui tente d’expliquer les tréfonds de l’âme humaine dans une multiplicité d’interprétations, kaléidoscopique… Un terrain fertile pour le clown et le possible d’une prise de reccul sur notre propre course. Au travers de trainings et d’improvisations sur canevas mythologiques, nous attiserons votre plaisir du « je en jeu » et laisserons émerger vos traits clown. Ainsi technique, présence, autodérision, lâcher-prise et spontanéité seront conviés afin de dessiner la mise en scène avant représentations publiques.

770 euros, 90h de formation, 2 représentations publiques, être adulte.

Création Clown et mythologie avec représentations publiques.

Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T09:30:00 2021-10-10T18:00:00