ATELIER DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE Colombelles, 14 mai 2022, Colombelles.

ATELIER DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-05-14 – 2022-05-14 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Devenez réalisatrice ou réalisateur le temps d’une journée.

Jean-Marc Culiersi est un scénariste, réalisateur et producteur de cinéma très attaché à la Normandie. Il y a tourné Derniers remords avant l’oubli et y tournera l’adaptation du livre L’Ensorcelée de Barbey d’Aurevilly. Il animera, avec la bienveillance, l’humour et le professionnalisme qui nourrissent son travail, un atelier de création cinématographique.

Venez découvrir les rouages de la création cinématographique en adaptant à l’écran certains des récits écrits lors des ateliers Mikrodystopies du 2 avril.

Pour ados.

Source : Médiathèque Le Phénix

Devenez réalisatrice ou réalisateur le temps d’une journée.

Jean-Marc Culiersi est un scénariste, réalisateur et producteur de cinéma très attaché à la Normandie. Il y a…

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

Devenez réalisatrice ou réalisateur le temps d’une journée.

Jean-Marc Culiersi est un scénariste, réalisateur et producteur de cinéma très attaché à la Normandie. Il y a tourné Derniers remords avant l’oubli et y tournera l’adaptation du livre L’Ensorcelée de Barbey d’Aurevilly. Il animera, avec la bienveillance, l’humour et le professionnalisme qui nourrissent son travail, un atelier de création cinématographique.

Venez découvrir les rouages de la création cinématographique en adaptant à l’écran certains des récits écrits lors des ateliers Mikrodystopies du 2 avril.

Pour ados.

Source : Médiathèque Le Phénix

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2022-05-08 par