Avec l’illustratrice Fanny Pinel, venez vous essayer en famille à la technique de l’estampe pour explorer et représenter vos émotions à partir d’albums jeunesse inspirants.

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents/enfants de 6 à 12 ans.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T17:00:00

