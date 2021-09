Atelier de création Artistique Amateur Théâtre La Verrière, 13 septembre 2021, Lille.

du lundi 13 septembre au lundi 6 décembre à Théâtre La Verrière

L’atelier de création proposé par ANYONE ELSE à La Verrière est réservé aux comédiens et comédiennes amateurs ayant déjà une solide pratique du plateau. Il est réservé à une quinzaine de participants. Il a lieu chaque lundi du 20 septembre 2021 au 13 Décembre 2021 au Théâtre de la Verrière de 19H30 à 22h. Deux week end seront ajoutés en fonction des disponibilités du groupe et des projets développés. L’inscription est de 170 euros Je ne sais pas si on peut parler de création de troupe ou de collectif amateur mais cela s’y apparente… Ensemble vous allez créer, mais aussi produire des formes de spectacles. L’objectif de cette première cession de répétition allant de septembre 2021 à Fin Décembre 2021, au delà de la mise en chantier de deux lectures spectacle, et d’une petite forme est avant tout de créer un groupe capable d’avancer ensemble vers une autonomie. Le PROGRAMME Deux lectures spectacles avec une double distribution destinées à aller à la rencontre des publics sur des territoires n’ayant pas de structure capable d’accueillir des spectacles en région et hors région Hauts de France. Travailler à l’ébauche d’une petite forme de spectacle autonome et innovante très fortement centrée sur la création sonore. Créer un budget de production et travailler à une recherche de financement. Créer un dossier de diffusion et mettre en place d’un réseau de diffusion. Les lectures spectacle Les textes choisis en fonction du groupe constitué, sont des textes d’auteurs contemporains, destiné à tout type de public adulte. La petite forme Anyone else a montré dans ses dernières créations l’importance fondamentale du son dans l’esthétique abordée. Cette petite forme vise à l’écriture collective d’un récit employant des moyens techniques de création sonore en direct, et d’utilisation d’enregistrements effectués au préalable. Il s’agira ici d’emmener le public dans un voyage imaginaire en privilégiant le son, le travail sur la voix, l’utilisation des micros. Le jeu, les voix, les bruitages, et les manipulations sonores, les mix sont exécutés en direct par les comédiens. Une réunion d’information après inscription préalable par retour de mail est programmée Au théâtre de la Verrière De 19h30 à 21H30 , le Lundi 13 Septembre 2021 information et réservation : [resa@verriere.org](mailto:resa@verriere.org)

Théâtre La Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille Wazemmes Nord



2021-09-13T19:30:00 2021-09-13T22:00:00;2021-09-20T19:30:00 2021-09-20T22:00:00;2021-09-27T19:30:00 2021-09-27T22:00:00;2021-10-04T19:30:00 2021-10-04T22:00:00;2021-10-11T19:30:00 2021-10-11T22:00:00;2021-10-18T19:30:00 2021-10-18T22:00:00;2021-10-25T19:30:00 2021-10-25T22:00:00;2021-11-01T19:30:00 2021-11-01T22:00:00;2021-11-08T19:30:00 2021-11-08T22:00:00;2021-11-15T19:30:00 2021-11-15T22:00:00;2021-11-22T19:30:00 2021-11-22T22:00:00;2021-11-29T19:30:00 2021-11-29T22:00:00;2021-12-06T19:30:00 2021-12-06T22:00:00