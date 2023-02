Atelier de couture et tricot Châteauneuf-de-Galaure Châteauneuf-de-Galaure Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Châteauneuf-de-Galaure Catégories d’Évènement: Châteauneuf-de-Galaure

2023-02-03 14:00:00 – 2023-02-03 17:00:00

Drôme Châteauneuf-de-Galaure Apportez vos création ou en créer des nouvelles grâce à l’aide de l’animatrice le tout dans la convivialité ! Sur inscription. +33 6 14 28 05 93 https://www.accorderie.fr/galaure/ L’accorderie de la Galaure 12, rue Geoffroy de Moirans Châteauneuf-de-Galaure

