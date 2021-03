Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Atelier de couture enfant Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier de couture enfant, 7 avril 2021-7 avril 2021, Pleurtuit. Atelier de couture enfant 2021-04-07 14:00:00 – 2021-04-07 16:00:00 Rue du Cap Horn Leroy Merlin

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Création au choix pour les enfants : Étui de chargeur portable, coussin couronne, tote bag ou pochette d'artiste. Tarif : 30€, fournitures incluses Mercredi 7 avril 2021 – De 14h à 16h – Leroy Merlin Pleurtuit

