Pyrénées-Atlantiques Billère EUR 15 Atelier de couture créative spécial vacances de février.

Viens réaliser tes porte-clés romantiques pendant les vacances. Apprends de manière ludique à réaliser toi-même en toute simplicité des porte-clés. Selon le niveau de l’enfant : hiboux, colombe ou panda-cœur en feutrine de laine douce et colorée. Tout est compris!

Tarif : 15€ par enfant. Offre duo 2 enfants ou atelier partagé parent/enfant : 25€.

+33 6 82 64 61 62 Patty création

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

