Partez à la découverte de l’Atelier de couture champenois – LD Couture Atelier de couture champenois – LD Couture, 30 mars 2023, Les Mesneux. Partez à la découverte de l’Atelier de couture champenois – LD Couture 30 mars – 2 avril Atelier de couture champenois – LD Couture Au milieu des mannequins, boutons et tissus, je vous invite à venir découvrir les étapes de fabrication d’une chemise.

Du dessin du patron jusqu’à la couture des ourlets en passant par le choix des boutons, je répondrai à toutes vos questions pour satisfaire votre curiosité.

Vous pourrez me voir découper le tissu, coudre sur une machine industrielle et une surjeteuse pour les finitions mais aussi à la main pour les boutons.

Pour celles et ceux qui en auront envie, une participation active à la réalisation de la chemise sera possible! Je vous montrerai le fonctionnement de la machine ou les différentes techniques que vous aurez envie d’essayer. Atelier de couture champenois – LD Couture 10 allée de la treille 51370 Les Mesneux Les Mesneux 51370 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.ldcouture.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 couture textile Sylvie Vadel

