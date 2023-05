Atelier de couture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Atelier de couture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 8 juin 2023, Paris. Le jeudi 08 juin 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

C’est nouveau, la bibliothèque propose des ateliers de couture ! 1er rendez-vous le jeudi 8 juin à 14h. Faites votre sac en compagnie des bibliothécaires (merci de prévoir 1 mètre de coton épais, le reste du matériel sera fourni). Pour adultes, sur inscription Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

©pixabay Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de couture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 2023-06-08 was last modified: by Atelier de couture à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid 8 juin 2023 Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris

Paris Paris