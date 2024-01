Atelier de conversation Médiathèque Tulle, vendredi 9 février 2024.

Atelier de conversation Médiathèque Tulle Corrèze

Le réseau des médiathèques propose des ateliers de conversation en français. Pas un cours de langue mais un moment convivial d’échanges entre des personnes non francophones et un bibliothécaire sur des sujets de la vie quotidienne. Alors, voulez-vous parler français avec moi ? Petit salon « heure du conte » Durée 1h00

Médiathèque Avenue Winston Churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque@tulleagglo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 17:00:00

fin : 2024-02-09



