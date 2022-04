Atelier de conversation – Parlez-vous français ? Médiathèque municipale La Navette Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Vous apprenez le français ? Vous souhaitez le pratiquer ? Participez à nos ateliers de conversation. En petit groupe, venez partager, discuter et améliorer votre expression orale autour de sujets de la vie quotidienne. Ateliers gratuits, ouverts à toute personne ayant une connaissance élémentaire du français, dans la limite des places disponibles. En partenariat avec la MJC d’Elbeuf-sur-Seine Ado /adulte Rendez-vous, jeudi 28 avril à 16h. Prochaines séances : 19 mai, 23 juin

