ATELIER DE CONVERSATION Montpellier

Montpellier

ATELIER DE CONVERSATION Montpellier, 11 mars 2022, Montpellier.

2022-03-11 14:30:00 – 2022-03-11 16:00:00

Montpellier Hérault Ces moments d’échanges en français s’adressent à des personnes allophones de tous horizons, de toutes nationalités et origines sociales, dont le niveau de français leur permet au moins de suivre une conversation. Les ateliers seront animés par les bibliothécaires. Tous les vendredis, hors vacances scolaires. Les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l’atelier. +33 4 67 67 36 60 Ces moments d’échanges en français s’adressent à des personnes allophones de tous horizons, de toutes nationalités et origines sociales, dont le niveau de français leur permet au moins de suivre une conversation. Les ateliers seront animés par les bibliothécaires. Tous les vendredis, hors vacances scolaires. Les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l’atelier. Montpellier

