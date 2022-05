Atelier de conversation Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier de conversation Venez pratiquer le français en discutant avec les bibliothécaires et d’autres apprenants. Les bibliothécaires vous proposent des sujets de conversation (cuisine, coutumes, voyages, jeux, etc.) tous les jeudis de 12h15 à 13h15. Discutez avec d’autres apprenants en tout convivialité. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

