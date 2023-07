Atelier de conversation : Français Langue Étrangère Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de conversation : Français Langue Étrangère Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 5 septembre 2023, Paris. Du mardi 05 septembre 2023 au mercredi 18 octobre 2023 :

mardi

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Un rendez-vous hebdomadaire pour pratiquer le français comme langue étrangère. Venez discuter de thèmes variés, ou jouer avec d’autres apprenants ! Ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous. Un niveau intermédiaire est recommandé. Tous les mardis de 18h à 19h, nous échangeons et partageons un moment convivial en français sur des thèmes variés ! Inscription sur place 15 minutes avant, dans la mesure des places disponibles. Pour la sécurité sanitaire de tous, merci de veiller à respecter la distanciation physique, de vous laver les mains en entrant (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition) et de porter un masque. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl

médiathèque de la Canopée Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/